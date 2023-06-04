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تقام يوم الأحد المقبل في المغرب

الأهلي المصري يهزم الوداد ويؤجل حسم دوري أبطال إفريقيا لمباراة الإياب

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
الأهلي المصري يهزم الوداد ويؤجل حسم دوري أبطال إفريقيا لمباراة الإياب
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الأهلي المصري ضد الوداد الرياضي المغربي بفوز الأهلي بنتيجة هدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ودخل الأهلي، الشوط الأول من المباراة ضاغطًا بكل قوة، حيث قاتل من أجل إحراز الهدف الأول حتى نجح اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر من ضربة رأسية في الدقيقة الـ45، بعد عرضية متقنة من اللاعب حسين الشحات.

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الأهلي المصري يتفوق بهدف

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا” في إحراز الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة الـ60 بعد عرضية متقنة من اللاعب حسين الشحات.

الأهلي المصري - الأهلي ضد الوداد - محمد عبدالمنعم

مباراة العودة

ومن خطأ قاتل من اللاعب التونسي علي معلول، نجح فريق الوداد في إحراز هدفه الوحيد في المباراة عبر اللاعب سيف الدين بوهرة في الدقيقة الـ86.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين مساء الأحد المقبل في مدينة الدار البيضاء المغربية.

الأهلي المصري - الأهلي ضد الوداد - بيرسي تاو

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