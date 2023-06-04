الأهلي المصري يهزم الوداد ويؤجل حسم دوري أبطال إفريقيا لمباراة الإياب

هطول أمطار غزيرة على عرعر الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا
انتهت مباراة الأهلي المصري ضد الوداد الرياضي المغربي بفوز الأهلي بنتيجة هدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
ودخل الأهلي، الشوط الأول من المباراة ضاغطًا بكل قوة، حيث قاتل من أجل إحراز الهدف الأول حتى نجح اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر من ضربة رأسية في الدقيقة الـ45، بعد عرضية متقنة من اللاعب حسين الشحات.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا” في إحراز الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة الـ60 بعد عرضية متقنة من اللاعب حسين الشحات.
ومن خطأ قاتل من اللاعب التونسي علي معلول، نجح فريق الوداد في إحراز هدفه الوحيد في المباراة عبر اللاعب سيف الدين بوهرة في الدقيقة الـ86.
وتقام مباراة العودة بين الفريقين مساء الأحد المقبل في مدينة الدار البيضاء المغربية.