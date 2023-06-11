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الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى 2026

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٤ مساءً
الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

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تأمل إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي.

الأهلي يفاوض رياض محرز

وينتهي عقد رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، مع مانشستر سيتي في صيف عام 2025، وتُشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي لا يفكر في بيعه؛ وسيطلب مبلغًا كبيرًا في حالة اتخاذ قرار بالاستغناء عن خدماته.

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رويترز: أوبك+ تعمل على اتفاق جديد

رويترز: أوبك+ تعمل على اتفاق جديد

وأكد الصحافي في شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي عونا، اليوم الأحد، أن النادي الأهلي مستعد لتقديم عرض لرياض محرز حتى يونيو عام 2026.

رياض محرز
محرز – المصدر @Mahrez22

وأضاف عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “في الوقت الحالي، لا توجد عروض رسمية أو اتصال مع نادي مانشستر سيتي، وعلى الرغم من الأنباء التي انتشرت مؤخرًا، إلا أن الأهلي لم يُقدم عرضًا بـ100 مليون يورو”.

وكانت تقارير قد أكدت أن الأهلي عرض على رياض محرز 50 مليون يورو بجانب المكافآت في الموسم الرياضي الواحد، على أن يوقع لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم رياضي آخر، على أن يحسم مصيره خلال الأيام المقبلة.

رياض محرز
محرز – المصدر espn

الأهلي يتأهل لدوري روشن

على الجانب الآخر، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي، بعد هبوطه الصادم إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، وتأمل الجماهير في تدعيم صفوفه بصفقات قوية.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @FDL_KSA

 

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