الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى 2026

تأمل إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي.

الأهلي يفاوض رياض محرز

وينتهي عقد رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، مع مانشستر سيتي في صيف عام 2025، وتُشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي لا يفكر في بيعه؛ وسيطلب مبلغًا كبيرًا في حالة اتخاذ قرار بالاستغناء عن خدماته.

وأكد الصحافي في شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي عونا، اليوم الأحد، أن النادي الأهلي مستعد لتقديم عرض لرياض محرز حتى يونيو عام 2026.

وأضاف عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “في الوقت الحالي، لا توجد عروض رسمية أو اتصال مع نادي مانشستر سيتي، وعلى الرغم من الأنباء التي انتشرت مؤخرًا، إلا أن الأهلي لم يُقدم عرضًا بـ100 مليون يورو”.

وكانت تقارير قد أكدت أن الأهلي عرض على رياض محرز 50 مليون يورو بجانب المكافآت في الموسم الرياضي الواحد، على أن يوقع لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم رياضي آخر، على أن يحسم مصيره خلال الأيام المقبلة.

الأهلي يتأهل لدوري روشن

على الجانب الآخر، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي، بعد هبوطه الصادم إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، وتأمل الجماهير في تدعيم صفوفه بصفقات قوية.