إنقاذ حاج عراقي ثمانيني من جلطة حادة الأهلي والشباب ينتظران رفض برشلونة لضم أوباميانج أتربة مثارة على تبوك حتى صباح الغد إقفال طرح برنامج الصكوك السعودية بمبلغ 2.505 مليار ريال الشباب يوافق على رحيل آرون بوبيندزا الصحة: خدمات التعافي من الإدمان تتم بخصوصية عالية أمريكا: طرفا الصراع بالسودان لا ينتهزان محادثات جدة ضبط 3 مخالفين لإشعالهم النار في الغطاء النباتي بمتنزه السودة ميتا تعلن دور الذكاء الاصطناعي في تغير التطبيقات مستقبلًا حجاج ماليزيا: مبادرة طريق مكة لفتة إيجابية من السعودية
كشفت تقارير صحفية أن الأهلي والشباب ينتظران رفض برشلونة الإسباني، للإبقاء على اللاعب الجابوني بيير أوباميانج.
ولعب النجم الجابوني الموسم المنصرم مع نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة من نادي برشلونة.
وذكر موقع Sport Zone أن اللاعب الجابوني له الأولوية بالعودة إلى برشلونة قبل بداية الموسم المقبل، ولكن في حال لم يرحب برشلونة بعودته فإن الشباب والأهلي سيتنافسان للتعاقد معه.
وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قال مطلع يونيو الجاري عبر حسابه في “تويتر” : “الأهلي والشباب يرغبان في التنافس لضم النجم الجابوني لإقناعه بالالتحاق بـ دوري روشن السعودي”.
وأضاف : “اللاعب الجابوني كان رفض الانتقال إلى نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي لأن رغبته هي اللعب في أوروبا، اللاعب سيغادر تشيلسي بلا شك هذا الصيف”.
وكان اللاعب الجابوني انضم إلى تشيلسي في سبتمبر الماضي لمدة موسمين قادمًا من برشلونة بعدما قضى 7 أشهر فقط مع النادي الكتالوني.
وسبق للنجم الجابوني صاحب الـ33 عامًا اللعب في صفوف ميلان الإيطالي وليل وموناكو الفرنسيين بالإضافة للعب في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني وآرسنال الإنجليزي.