الأهلي والشباب ينتظران رفض برشلونة لضم أوباميانج

كشفت تقارير صحفية أن الأهلي والشباب ينتظران رفض برشلونة الإسباني، للإبقاء على اللاعب الجابوني بيير أوباميانج.

ولعب النجم الجابوني الموسم المنصرم مع نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة من نادي برشلونة.

وذكر موقع Sport Zone أن اللاعب الجابوني له الأولوية بالعودة إلى برشلونة قبل بداية الموسم المقبل، ولكن في حال لم يرحب برشلونة بعودته فإن الشباب والأهلي سيتنافسان للتعاقد معه.

أوباميانج ودوري روشن

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قال مطلع يونيو الجاري عبر حسابه في “تويتر” : “الأهلي والشباب يرغبان في التنافس لضم النجم الجابوني لإقناعه بالالتحاق بـ دوري روشن السعودي”.

وأضاف : “اللاعب الجابوني كان رفض الانتقال إلى نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي لأن رغبته هي اللعب في أوروبا، اللاعب سيغادر تشيلسي بلا شك هذا الصيف”.

مسيرة قصيرة مع برشلونة

وكان اللاعب الجابوني انضم إلى تشيلسي في سبتمبر الماضي لمدة موسمين قادمًا من برشلونة بعدما قضى 7 أشهر فقط مع النادي الكتالوني.

وسبق للنجم الجابوني صاحب الـ33 عامًا اللعب في صفوف ميلان الإيطالي وليل وموناكو الفرنسيين بالإضافة للعب في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني وآرسنال الإنجليزي.