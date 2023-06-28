الأهلي يتعاقد رسميًا مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي حتى 2026

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أعلن النادي الأهلي قبل قليل عن تعاقده مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي حتى عام 2026.
ونشر حساب الأهلي في “تويتر” مقطع فيديو للتعاقد مع ميندي صاحب الـ31 عاماً حتى عام 2026 ولمدة 3 مواسم.
وتعاقد الأهلي مع الحارس السنغالي مقابل مبلغ مالي قدره 16 مليون جنيه إسترليني وفقًا للتقارير الصحفية.
وكان ميندي حقق مع نادي تشيلسي 3 ألقاب وهي: دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما فاز بلقب كأس أمم إفريقيا مع المنتخب السنغالي في 2022.
يذكر أن ميندي أيضًا فاز بلقب أفضل حارس في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2021.
أسد التيرانجا 🦁
أفضل حارس في العالم 🧤🔒
إدوارد ميندي أهلاوي 💚🫡@edou_mendy_#WelcomeMendy pic.twitter.com/IsSMG2IR2S
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 28, 2023