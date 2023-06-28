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قادمًا من تشيلسي

الأهلي يتعاقد رسميًا مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي حتى 2026

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ مساءً
الأهلي يتعاقد رسميًا مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

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أعلن النادي الأهلي قبل قليل عن تعاقده مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي حتى عام 2026.

ونشر حساب الأهلي في “تويتر” مقطع فيديو للتعاقد مع ميندي صاحب الـ31 عاماً حتى عام 2026 ولمدة 3 مواسم.

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قيمة صفقة إدوارد ميندي

وتعاقد الأهلي مع الحارس السنغالي مقابل مبلغ مالي قدره 16 مليون جنيه إسترليني وفقًا للتقارير الصحفية.

إدوارد ميندي - الأهلي

وكان ميندي حقق مع نادي تشيلسي 3 ألقاب وهي: دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما فاز بلقب كأس أمم إفريقيا مع المنتخب السنغالي في 2022.

يذكر أن ميندي أيضًا فاز بلقب أفضل حارس في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2021.

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