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لتدعيم صفوفه بدوري روشن

الأهلي يحسم اتفاقه مع تشيلسي لضم ميندي

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٦ مساءً
الأهلي يحسم اتفاقه مع تشيلسي لضم ميندي
المواطن - فريق التحرير

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اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، السنغالي الدولي إدوارد ميندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ميندي في طريقه للأهلي

وأشار الخبير في انتقالات اللاعبين بأوروبا، فابريزيو رومانو إلى أن إدارة نادي تشيلسي توصلت إلى اتفاق شفهي كامل مع مسؤولي الأهلي، لبيع إدوارد ميندي.

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إدوارد ميندي
تصميم للحارس بقميص الأهلي – المصدر @FabrizioRomano

وتابع فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ميندي وافق على الشروط الشخصية مع النادي الأهلي، حيث سينضم إلى صفوفه لمدة 3 مواسم، وسيتم فحص العقود قبل توقيعها رسميًا.

ويسعى إدوارد ميندي صاحب الـ31 عامًا، المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2021، لخوض تحد جديد، بعدما فقد مكانته في التشكيلة الأساسية بالموسم المنقضي، ولن تُمانع إدارة نادي تشيلسي في بيعه.

إدوارد ميندي
الحارس السنغالي

الأهلي يُدعم صفوفه

وتأمل إدارة النادي الأهلي في تدعيم الفريق بشكل مميز، للتألق في دوري روشن السعودي، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم؛ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز.

كما دخلت الإدارة الأهلاوية في مفاوضات مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، إلا أنه تمسك بالبقاء، وتطمح في التعاقد مع مدير فني عالمي لقيادة الراقي في الموسم المقبل، بعد عودته لدوري روشن.

رياض محرز
محرز – المصدر @Mahrez22

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