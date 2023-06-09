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بعد نهاية عقده مع باريس

الأهلي يعرض 20 مليون دولار سنويًا لـ راموس

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
الأهلي يعرض 20 مليون دولار سنويًا لـ راموس
المواطن - فريق التحرير

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يحظى النجم الإسباني سيرجيو راموس باهتمام أكثر من ناد لضمه بالمجان خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفي مقدمتهم النادي الأهلي.

تفاصيل عرض الأهلي

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، نقلًا عن الصحافي أكرم كونور، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع راموس، وتقدم بعرض رسمي إليه مقابل 20 مليون دولار في الموسم الرياضي الواحد.

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سيرجيو راموس
المدافع الإسباني مع باريس – المصدر mundodeportivo

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في حالة موافقة راموس على عرض الأهلي، سيتزامل في دوري روشن السعودي مع الثنائي المدريدي، البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، والفرنسي كريم بنزيما المنضم حديثًا للاتحاد.

وأوضحت تقارير مؤخرًا أن المدافع الإسباني يملك عرضًا من نادي إشبيلية الإسباني، بجانب تلقيه أكثر من عرض من دوري روشن السعودي، ويتوقع أن يحسم وجهته الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

راموس
المدافع الإسباني مع باريس – المصدر @ChampionsLeague

راموس مع سان جيرمان

وانتهى عقد راموس صاحب الـ37 عامًا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وأعلنت الإدارة قبل أيام عن رحيله رسميًا، وخاض آخر مباراة بقميصه ضد كليرمون في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وكان المدافع الإسباني قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وشارك معه في 58 مباراة، وأحرز 6 أهداف.

راموس
المدافع الإسباني مع باريس – المصدر larazon

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