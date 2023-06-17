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لتدعيم صفوفه بالصيفية

الأهلي يفاوض إدوارد ميندي

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ مساءً
الأهلي يفاوض إدوارد ميندي
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة النادي الأهلي محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق بصفقات عالمية في الميركاتو الصيفي، لتدخل في مفاوضات مع حارس السنغالي إدوارد ميندي.

إدوارد ميندي هدف الأهلي

وأشار موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، قبل قليل، إلى أن إدارة النادي الأهلي دخلت في مفاوضات مع حارس مرمى تشيلسي، إدوارد ميندي، وقدم له عرضًا أوليًا.

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إدوارد ميندي
ميندي – المصدر 90min

ولفت الموقع الفرنسي، إلى أن إدوارد ميندي صاحب الـ31 عامًا، قد يُقرر خوض تحدٍّ جديدٍ، والموافقة على اللعب في دوري روشن السعودي الموسم المقبل، بعدما فقد مكانته في التشكيل الأساسية موسم 2022\ 2023.

وأكدت تقارير في وقت سابق، أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي لن تُمانع رحيل إدوارد ميندي المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2021، في حالة وصول عرض جيد في الميركاتو الصيفي.

إدوارد ميندي
ميندي – المصدر sportnewsafrica

الأهلي يُدعم صفوفه

ولا يُعد ميندي النجم العالمي الوحيد الذي دخل الأهلي في مفاوضات معه، حيث تُشير التقارير إلى اقتراب المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، بجانب التفاوض مع الجزائري رياض محرز والكرواتي لوكا مودريتش.

كما دخلت الإدارة الأهلاوية في مفاوضات مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، إلا أنه تمسك بالبقاء، وتطمح في التعاقد مع مدير فني عالمي لقيادة الراقي في الموسم المقبل، بعد عودته لدوري روشن.

مورينيو
مورينيو – المصدر romapress

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