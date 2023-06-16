الأهلي يفكر في التعاقد مع باولو مالديني

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كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي، يفكر في التعاقد مع الإيطالي باولو مالديني نجم ميلان الإيطالي السابق، للعمل في منصب داخل النادي.
وقال الإعلامي الرياضي والمعلق الإماراتي عامر عبدالله عبر حسابه في “تويتر”: “مالديني أسطورة ميلان ضمن خيارات النادي الأهلي السعودي للعمل كمدير رياضي بداية من الموسم الجديد”.
وكان مالديني صاحب الـ54 عامًا رحل عن منصبه في نادي ميلان مطلع يونيو الجاري بعد خلاف مع مالك النادي، جيري كاردينالي.
ويسعى الأهلي للتعاقد كذلك مع الجزائري رياض محرز والمدافع الإسباني سيرخيو راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية.
باولو مالديني أسطورة #ميلان ضمن خيارات النادي #الأهلي السعودي للعمل كمدير رياضي بداية من الموسم الجديد 🟢 pic.twitter.com/yAd3LShI7h
— عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) June 16, 2023