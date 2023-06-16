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بعد رحيله عن ميلان

الأهلي يفكر في التعاقد مع باولو مالديني

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
الأهلي يفكر في التعاقد مع باولو مالديني
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي، يفكر في التعاقد مع الإيطالي باولو مالديني نجم ميلان الإيطالي السابق، للعمل في منصب داخل النادي.

وقال الإعلامي الرياضي والمعلق الإماراتي عامر عبدالله عبر حسابه في “تويتر”: “مالديني أسطورة ميلان ضمن خيارات النادي الأهلي السعودي للعمل كمدير رياضي بداية من الموسم الجديد”.

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سبب رحيل باولو مالديني عن ميلان

وكان مالديني صاحب الـ54 عامًا رحل عن منصبه في نادي ميلان مطلع يونيو الجاري بعد خلاف مع مالك النادي، جيري كاردينالي.

النجم الإيطالي باولو مالديني - ميلان

ويسعى الأهلي للتعاقد كذلك مع الجزائري رياض محرز والمدافع الإسباني سيرخيو راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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