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الأهلي يقدم 120 مليون يورو إلى لوكا مودريتش

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
الأهلي يقدم 120 مليون يورو إلى لوكا مودريتش
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل عرض نادي أهلي جدة، للتعاقد مع اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة Sport الإسبانية إن الأهلي عرض على مودريتش 100 مليون يورو كراتب في موسمين بواقع 50 مليون يورو في الموسم الواحد بجانب حصوله على 20 مليون يورو كمحفزات إضافية بعد توقيعه لـ الأهلي.

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تفكير مفاجئ من لوكا مودريتش

ورغم هذا العرض المغري لكن اللاعب الكرواتي يدرس البقاء في صفوف ريال مدريد والاعتزال فيه.

ويستعد مودريتش لقيادة منتخب كرواتيا من أجل مواجهة هولندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء الأربعاء المقبل.

ويلعب مودريتش مع ريال مدريد منذ عام 2012 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

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