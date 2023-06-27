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الأهلي يُغري رياض محرز بـ 43 مليون جنيه إسترليني

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
الأهلي يُغري رياض محرز بـ 43 مليون جنيه إسترليني
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت تقارير صحفية أن النادي الأهلي سيحاول إقناع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بالانضمام للراقي في صيف العام الحالي.

وقالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: إن الأهلي سيقدم عرضًا قدره 43 مليون جنيه إسترليني لإقناع النجم الجزائري بالانضمام للراقي.

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ولعب محرز مع مان سيتي 236 مباراة مع الفريق، سجل خلالهم 78 هدفًا وصنع 59 هدفًا.

موقف رياض محرز

وفي وقت سابق، تحدث الصحافي في موقع “ذا أثلتيك”، سام لي، عن موقف النجم الجزائري، قائلًا: “لا أعتقد أن رياض محرز أغلق باب انتقاله إلى دوري روشن السعودي بشكل كامل، ولكنه ليس متحمسًا”.

رياض محرز ضد شيفيلد يونايتد

وأشار سام لي، خلال تصريحاته لـ”العربية”، إلى أن الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي المقبل هو خيار أمام النجم الجزائري، ولكن سيسعده البقاء في صفوف مانشستر سيتي.

وأضاف: “ولا أعتقد أيضًا بأن مانشستر سيتي متحمس لرحيل رياض محرز، ولكن إذا كان هناك عرض مالي كبير، فإذا قدم نادٍ عرضًا بـ50 مليون مثلًا، فسيرى مسؤولو السيتي أن هذه صفقة جيدة جدًّا للاعب عمره 32 عامًا”.

 

 

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