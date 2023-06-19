الأهلي يُنهي اتفاقه مع ميندي حتى 2026

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة انتقال حارس مرمى تشيلسي والمنتخب السنغالي، إدوارد ميندي إلى صفوفه هذا الصيف.

الأهلي يتفق مع ميندي

وأشار الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه بالفعل مع ميندي، ويتواصل مع إدارة تشيلسي لإتمام التعاقد.

كما أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن ميندي اتفق مع النادي الأهلي على كافة الشروط الشخصية، حيث سيوقع على عقد ممتد حتى عام 2026، مشددًا على أن المفاوضات في المرحلة النهائية مع تشيلسي.

ويسعى ميندي صاحب الـ31 عامًا، المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2021، لخوض تحد جديد، بعدما فقد مكانته في التشكيلة الأساسية بالموسم المنقضي، ولن تُمانع إدارة نادي تشيلسي في بيعه.

الأهلي يُدعم صفوفه

وتأمل إدارة النادي الأهلي في تدعيم الفريق بشكل مميز، للتألق في دوري روشن السعودي، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم؛ الجزائري رياض محرز والكرواتي لوكا مودريتش.

كما دخلت الإدارة الأهلاوية في مفاوضات مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، إلا أنه تمسك بالبقاء، وتطمح في التعاقد مع مدير فني عالمي لقيادة الراقي في الموسم المقبل، بعد عودته لدوري روشن.