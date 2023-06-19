Icon

بوسكيتس يحسم وجهته في الموسم الجديد Icon روبن نيفيز في طريقه للهلال حتى 2026 Icon تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن انضم لخلية إرهابية وهاجم رجال الأمن Icon حاسبة حساب المواطن 1444 تتيح مبلغ دفعة يوليو Icon طرح لوحات مميزة وفئات جديدة في المزاد الإلكتروني غدًا Icon طريقة حجز موعد التأمينات الاجتماعية السعودية Icon تفاصيل عقد كانتي مع الاتحاد Icon النصر يستهدف ضم بروزوفيتش Icon اتفاقية بين سار وMSC لربط النقل البحري بالسككي Icon ضبط مقيم ومواطن لترويجهما القات والأقراص الممنوعة بالقنفذة والرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لضمه خلال الميركاتو الصيفي

الأهلي يُنهي اتفاقه مع ميندي حتى 2026

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
الأهلي يُنهي اتفاقه مع ميندي حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة انتقال حارس مرمى تشيلسي والمنتخب السنغالي، إدوارد ميندي إلى صفوفه هذا الصيف.

الأهلي يتفق مع ميندي

وأشار الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه بالفعل مع ميندي، ويتواصل مع إدارة تشيلسي لإتمام التعاقد.

قد يهمّك أيضاً
6 نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري

6 نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري

متاجر بنده تعلن عن وظائف في عدة مدن

متاجر بنده تعلن عن وظائف في عدة مدن

إدوارد ميندي
الحارس السنغالي

كما أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن ميندي اتفق مع النادي الأهلي على كافة الشروط الشخصية، حيث سيوقع على عقد ممتد حتى عام 2026، مشددًا على أن المفاوضات في المرحلة النهائية مع تشيلسي.

ويسعى ميندي صاحب الـ31 عامًا، المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2021، لخوض تحد جديد، بعدما فقد مكانته في التشكيلة الأساسية بالموسم المنقضي، ولن تُمانع إدارة نادي تشيلسي في بيعه.

إدوارد ميندي
تصميم للحارس السنغالي بقميص الأهلي – المصدر @Santi_J_FM

الأهلي يُدعم صفوفه

وتأمل إدارة النادي الأهلي في تدعيم الفريق بشكل مميز، للتألق في دوري روشن السعودي، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم؛ الجزائري رياض محرز والكرواتي لوكا مودريتش.

كما دخلت الإدارة الأهلاوية في مفاوضات مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، إلا أنه تمسك بالبقاء، وتطمح في التعاقد مع مدير فني عالمي لقيادة الراقي في الموسم المقبل، بعد عودته لدوري روشن.

رياض محرز
محرز – المصدر espn

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم