Icon

كريم بنزيما يصل إلى ملعب الجوهرة Icon وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي Icon اصطياد قرش التهم سائحًا روسيًّا بالشواطئ المصرية Icon وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة Icon برنامج حفل كريم بنزيما في الجوهرة Icon ضبط 1559 مركبة مخالفة في السعودية Icon الغذاء والدواء تعاقب 24 صيدلية خالفت نظام توفر الأدوية Icon شبيه كريم بنزيما يتواجد في مدرجات الجوهرة المشعة Icon عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء الهند Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية

الإحصاء: الاقتصاد السعودي ينمو 3.8% في الربع الأول

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
الإحصاء: الاقتصاد السعودي ينمو 3.8% في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أظهرت البيانات النهائية للهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بالربع المماثل من 2022.

ارتفاع الأنشطة غير النفطية

وأرجعت الهيئة، النمو إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 4.9%، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

قد يهمّك أيضاً
قلق سعودي أمريكي بشأن الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار في السودان

قلق سعودي أمريكي بشأن الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار في السودان

الدفاع المدني يستذكر الشهيد القحطاني

الدفاع المدني يستذكر الشهيد القحطاني

كانت التقديرات الأولية للهيئة، أظهرت نمواً بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي.

وعلى أساس ربعي، أظهرت بيانات الهيئة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.4%، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1% ، والنشاط الحكومية 1.1%، وانخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.7% مقارنة بالربع الرابع من 2022.

معدلات نمو إيجابية

وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، وحققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من 2023 بلغت 12.9% على أساس سنوي، و2.6% على أساس ربعي.

وتليها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو سنوي 9.3% و1.1% على أساس ربعي.

وحققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت 7.5% على أساس سنوي، و1.4% على أساس ربعي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل زخم النمو غير النفطي في السعودية قوياً بمتوسط 5% في 2023، متابعاً: “سيظل بذلك” متجاوزا لمستواه الممكن بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز الطلب”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برانكو: التواجد في مجموعة الأخضر اختبار قوي لنا
آخر الاخبار

برانكو: التواجد في مجموعة الأخضر اختبار قوي...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

وظائف
وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة
حصاد اليوم

وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

حصاد اليوم
ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات مباشرة من قلب الحدث
السعودية اليوم

ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات...

السعودية اليوم
لليوم الثاني.. ريانة والقرني يجريان تجربة علمية لطلبة التعليم
السعودية اليوم

لليوم الثاني.. ريانة والقرني يجريان تجربة علمية...

السعودية اليوم
الزكاة: سارعوا في تصحيح وضع منشأتكم قبل انتهاء مبادرة الإعفاء
السعودية اليوم

الزكاة: سارعوا في تصحيح وضع منشأتكم قبل...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
حادث نادر للغاية.. عقرب يلدغ سيدة في الجو
غرائب

حادث نادر للغاية.. عقرب يلدغ سيدة في...

غرائب