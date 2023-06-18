الإصابات تُربك حسابات العراق في معسكر إسبانيا

يُعاني منتخب العراق الأول لكرة القدم، بقيادة الإسباني خيسوس كاساس، من إصابات عديدة في صفوفه خلال المعسكر المقام حاليًا في مدينة خيريز الإسبانية، الأمر الذي يؤثر على الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

خسارة العراق ضد كولومبيا

ويخوض منتخب العراق الأول لكرة القدم معسكرًا في إسبانيا خلال الفترة من 12 وحتى 20 يونيو الجاري، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في قطر.

ولعب منتخب العراق الأول لكرة القدم ضد كولومبيا، يوم الجمعة الماضي، على ملعب مستايا، وانتهت المباراة بخسارة أسود الرافدين بهدف، ويستعد لخوض ودية ثانية أمام لينكولن ريد أمبس بطل دوري جبل طارق.

إصابة 4 لاعبين بالمنتخب

وبدأت الإصابات في صفوف منتخب العراق الأول لكرة القدم بعد ساعات قليلة من الوصول إلى إسبانيا، حيث تدهورت حالة بشار رسن الصحية، واكتفى بخوض دقائق قليلة في مواجهة كولومبيا الودية.

وتعرض نجم مانشستر يونايتد، زيدان إقبال لإصابة بسيطة في المران الثاني، وشعر بآلام في الركبة، ليُقرر المدير الفني إراحته، وأُصيب كيفن يعقوب بعد مرور 30 دقيقة من مباراة كولومبيا، قبل أن تتأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

كما تعرض أسامة رشيد لإصابة في القفص الصدري، ليقرر المدير الفني منحه الضوء الأخضر من أجل الراحة والاستشفاء، خوفًا من تفاقم الإصابة.