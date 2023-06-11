الإصابة قد تبعد دي بروين لـ3 أشهر

تلقى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، ضربة قوية بعد إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، البلجيكي كيفين دي بروين.

إصابة دي بروين

وتعرض كيفين دي بروين لإصابة قوية خلال مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان بالأمس، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليُغادر الملعب عند الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “إصابة النجم البلجيكي في أوتار الركبة، وسيخضع لاختبارات جديدة خلال الأسبوع الحالي لتحديد مدى شدتها”.

وأضافت الصحيفة البريطانية: “إصابة دي بروين قد تبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر، إذا كانت عالية الحدة أو حاول اللاعب التسرع في عملية التعافي للمشاركة مع منتخب بلجيكا في المباريات”.

واختتمت “ديلي ميل” تقريرها: “دي بروين مهدد بالغياب عن فترة إعداد مانشستر سيتي، والتي ستبدأ قبل الموسم بـ4 أسابيع، بالإضافة إلى بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم”.

فوز مانشستر سيتي

ولعب مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان بالأمس على ملعب “أتاتورك الأولمبي” في إسطنبول التركية، في نهائي دوري أبطال أوروبا، ونجح الفريق الإنجليزي في الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا الثلاثية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في وقت سابق بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.