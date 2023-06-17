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ضبط 12777 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

الإطاحة بـ 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وإحالة 24924 مخالفًا لبعثاتهم

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
الإطاحة بـ 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وإحالة 24924 مخالفًا لبعثاتهم
المواطن - واس

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 19/ 11/ 1444 هـ الموافق 8/ 6/ 2023 م حتى 25/ 11/ 1444هـ الموافق 14/ 6/ 2023م، عن النتائج التالية:

الحملات الميدانية المشتركة

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (12777) مخالفًا، منهم (6695) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3960) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2122) مخالفًا لنظام العمل.

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ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (628) شخصًا، (60%) منهم يمنيو الجنسية، و(38%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (149) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (12) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

جرائم مخلة بالشرف

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (31504) وافدين مخالفين، منهم (26149) رجلاً، و(5355) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (24924) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1879) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7557) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية  أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

 

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