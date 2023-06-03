Icon

الكشف عن الهوية البصرية للفئة الأولى من أسطول طيران الرياض Icon فينيسيوس لـ بنزيما: سنفتقدك يا أسطورة Icon حاكم دارفور يعلن الإقليم منطقة منكوبة Icon سواعد نسائية سعودية تساهم بمهنية في مبادرة طريق مكة بباكستان Icon ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن Icon ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية Icon الدويش: الهلال لن يقبل بأقل من ميسي Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 11221 نقطة Icon مغادرة ثاني رحلات مبادرة طريق مكة من المغرب Icon هاكان فيدان كاتم أسرار أردوغان وزيرًا للخارجية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال الأسبوع الماضي

الإطاحة بـ 14 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ مساءً
الإطاحة بـ 14 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 5/ 11/ 1444 هـ الموافق 25/ 5/ 2023 م حتى 11/ 11/ 1444هـ الموافق 31/ 5/ 2023م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (11614) مخالفًا، منهم (6738) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3618) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1258) مخالفًا لنظام العمل.

قد يهمّك أيضاً
كريستيانو رونالدو يغيب عن مباراة النصر والفتح

كريستيانو رونالدو يغيب عن مباراة النصر والفتح

طفل أمريكي يقتل طفلة بالرصاص عن طريق الخطأ

طفل أمريكي يقتل طفلة بالرصاص عن طريق الخطأ

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (654) شخصًا، (41%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(4%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (44) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

ثالثًا: تم ضبط (14) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (28927) وافداً مخالفًا، منهم (24134) رجلاً، و(4793) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (22322) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1756) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (6356) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • الراقي

    وفقكم الله

إقرأ المزيد

القرني وريانة خضعا لبرنامج تدريبي لمدة 9 أشهر
السعودية اليوم

القرني وريانة خضعا لبرنامج تدريبي لمدة 9...

السعودية اليوم
المرور لقائدي الدراجات: تأكدوا من ارتداء خوذة مطابقة للمواصفات
السعودية اليوم

المرور لقائدي الدراجات: تأكدوا من ارتداء خوذة...

السعودية اليوم
أوراوا يحرم الهلال من تحقيق إنجاز الاتحاد
الرياضة

أوراوا يحرم الهلال من تحقيق إنجاز الاتحاد

الرياضة
ابتلاع البالونات والوخز بالإبر طرق علمية جديدة للتخسيس
صحة وطب‎

ابتلاع البالونات والوخز بالإبر طرق علمية جديدة...

صحة وطب‎
أول صور حقيقية لحطام سفينة تيتانيك عن قرب
حصاد اليوم

أول صور حقيقية لحطام سفينة تيتانيك عن...

حصاد اليوم
ولي العهد للمشاركين في قمة جدة: أشقاؤكم في المملكة يكرسون جهودهم لدعم القضايا العربية
السعودية اليوم

ولي العهد للمشاركين في قمة جدة: أشقاؤكم...

السعودية اليوم
ضربات أمنية متلاحقة توقع مروجي القات والإمفيتامين بجازان والمدينة والشمالية
أخبار أمنية

ضربات أمنية متلاحقة توقع مروجي القات والإمفيتامين...

أخبار أمنية
ولي عهد الكويت: التفاهمات السعودية الإيرانية ستنعكس إيجابًا على المنطقة
السعودية اليوم

ولي عهد الكويت: التفاهمات السعودية الإيرانية ستنعكس...

السعودية اليوم