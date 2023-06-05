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تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص

الإطاحة بـ 3 باكستانيين لترويجهم الشبو في الرياض

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
الإطاحة بـ 3 باكستانيين لترويجهم الشبو في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة حوطة بني تميم في منطقة الرياض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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