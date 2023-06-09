الإطاحة بـ 3 مواطنين لترويجهم الحشيش في الخرمة

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قبضت شرطة محافظة الخرمة على 3 مواطنين؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.