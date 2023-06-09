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تمت إحالتهم لجهة الاختصاص

الإطاحة بـ 3 مواطنين لترويجهم الحشيش في الخرمة

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
الإطاحة بـ 3 مواطنين لترويجهم الحشيش في الخرمة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة الخرمة على 3 مواطنين؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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