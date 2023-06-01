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جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم نبات القات المخدر

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم نبات القات المخدر
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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