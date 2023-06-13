ضبط مواطن ومقيم لترويجهما المخدرات بجازان والقصيم بريطانيا تشهد حوادث قتل بالجملة في يوم واحد فيضانات تركيا تربك المدن وتغرق الشوارع استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار جماهير الأهلي المصري تُغير اسم ملعب مركب محمد الخامس ! لقطات لهطول أمطار غزيرة وسيول في سبت العلاية الإطاحة بـ 5 مقيمين لترويجهم المخدرات في الشرقية وعسير الاتحاد يُغري كانتي بـ 25 مليون دولار سنويًا السعودية للاستثمار الصناعي تحول 1.05 مليار ريال من رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والدة مبابي تورطه مع ريال مدريد !
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الهندية بمنطقة عسير لترويجهم (77) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما قبضت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.