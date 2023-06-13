الإطاحة بـ 5 مقيمين لترويجهم المخدرات في الشرقية وعسير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الهندية بمنطقة عسير لترويجهم (77) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مروج الشبو

كما قبضت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.