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جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

الإطاحة بـ 6 مخالفين لتهريبهم 120 كجم قات مخدر بالعارضة

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
الإطاحة بـ 6 مخالفين لتهريبهم 120 كجم قات مخدر بالعارضة
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب قات مخدر

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود ومواطن لتهريبهما نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة العارضة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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