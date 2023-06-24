دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورة لـ الملك سلمان وولي العهد يؤديان الحج الإطاحة بـ 6 مخالفين لتهريبهم 120 كجم قات مخدر بالعارضة سعود الطبية: يُفضّل تأجيل حج الحامل في حال وجود تاريخ مرضي وظائف شاغرة بـ الجامعة السعودية الإلكترونية أكاديمية طويق تحتفي بإنجازات 4 سنوات بـ 60 شراكة عالمية 99 مليون حاج خلال 54 عاماً .. المملكة والحج قصة نجاح استثنائي رئيس سدايا: نعمل على تسخير منظومة الذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات الحجاج أرامكو وتوتال إنيرجيز ترسيان عقودًا في مشروع أميرال بقيمة 11 مليار دولار السجن وغرامة 50 ألف ريال عقوبة نقل مخالفي أنظمة الحج صرف 126 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود ومواطن لتهريبهما نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة العارضة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.