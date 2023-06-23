الإطاحة بـ 9 أشخاص لترويجهم 149 كيلو قات بالدائر

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قبضت شرطة محافظة الدائر على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطنين؛ لترويجهم (149) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مروجي القات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.