الإعلام الرياضي: تعليق عضوية الإعلامي المسيء لإحدى المناطق

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، اليوم الأحد، تعليق عضوية الإعلامي المسيء لإحدى مناطق المملكة.

وأوضح الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، اليوم، أنه رصد العديد من التجاوزات الإعلامية، خلال الفترة الماضية، التي تخالف الأهداف التي من أجلها أنشئ الاتحاد.

تعليق عضوية عضو مسيء

وأشار الاتحاد السعودي، في بيان له عبر “تويتر”: “إلى اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالفين بحسب اللوائح والأنظمة، ومنها تعليق وإسقاط عضوية عضو قام بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي والانتقاص بمنطقة من مناطق المملكة.

وأضاف: يتابع الاتحاد عن كثب ما يطرح مؤخرًا من قبل بعض الأعضاء المنتمين إلى الاتحاد في وسائل الإعلام ومنها ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

الصورة الإيجابية عن واقع الرياضة

وأكد الدور الكبير الذي يسهم فيه الإعلام الرياضي في المملكة؛ لنقل الصورة الإيجابية عن واقع الرياضة في مملكتنا الحبيبة، ونقل الرسالة الإعلامية السامية التي تتوافق مع السياسة الإعلامية للمملكة

واختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بقوله: “نؤكد أن الاتحاد وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ماضين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل مخالف مسجل عضويته في الاتحاد”.