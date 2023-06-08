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أعمال عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار

الإمارات تدين اقتحام سفارتي المملكة والبحرين في السودان

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
الإمارات تدين اقتحام سفارتي المملكة والبحرين في السودان
المواطن - واس

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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، تعرض سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات التابعة لها ومقر سكن سفيرها وممتلكات الموظفين، وسفارة مملكة البحرين ومقر سفيرها، في الخرطوم للاقتحام والتخريب، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات، حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

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وشددت على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة إلى الإطار السياسي والحوار، والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

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