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على مالكي وحداته عن النصف الأول

“الإنماء ريت الفندقي” يوزع أرباحاً بقيمة 32.6 مليون ريال

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
“الإنماء ريت الفندقي” يوزع أرباحاً بقيمة 32.6 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت “شركة الإنماء للاستثمار” توزيع أرباحاً نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت الفندقي عن الفترة (من يناير 2023 إلى يونيو 2023) بقيمة 32.6 مليون ريال.

حد أعلى للرسوم

كما أعلنت شركة الإنماء للاستثمار، في بيان لها على “تداول”، إضافة حد أعلى لرسوم إدارة صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة، وذلك بإضافة حد أعلى قدره 12 في المائة من صافي الدخل من العمليات على رسوم الإدارة للصندوق مع الإبقاء على نسبة رسوم الإدارة (0.75% من صافي قيمة الأصول) على أن يطبق ذلك بأثر رجعي من بداية العام المالي 2023.

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وسيقوم مدير الصندوق بالعمل على تحديث الشروط والأحكام لتعكس تغيير آلية احتساب رسوم الإدارة على أن يكون إضافة الحد الأعلى (12% من صافي الدخل من العمليات) بداية من 2023 الذي يتوقع أن يكون له أثر إيجابي في الصندوق، حيث إن تحسين التدفقات النقدية للصندوق يرفع القدرة على إجراء توزيعات نقدية على مالكي الوحدات.

النتائج المالية للشركة

وجاءت النتائج المالية للشركة كالتالي

فترة استحقاق الأرباح ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين بتاريخ 1444/12/22 الموافق 2023/07/10. (نهاية يوم التداول، الخميس بتاريخ 2023/07/06)
إجمالي الأرباح الموزعة 32,640,672 ريالا سعوديا
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 102,002,100
قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.32 ريال سعودي
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%)  3.13 %
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1444-09-09 الموافق 2023-03-31
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1444-12-22 الموافق 2023-07-10
دفع التوزيعات (عدد الأيام) سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

 

 

 

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