“الإنماء ريت الفندقي” يوزع أرباحاً بقيمة 32.6 مليون ريال

أعلنت “شركة الإنماء للاستثمار” توزيع أرباحاً نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت الفندقي عن الفترة (من يناير 2023 إلى يونيو 2023) بقيمة 32.6 مليون ريال.

حد أعلى للرسوم

كما أعلنت شركة الإنماء للاستثمار، في بيان لها على “تداول”، إضافة حد أعلى لرسوم إدارة صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة، وذلك بإضافة حد أعلى قدره 12 في المائة من صافي الدخل من العمليات على رسوم الإدارة للصندوق مع الإبقاء على نسبة رسوم الإدارة (0.75% من صافي قيمة الأصول) على أن يطبق ذلك بأثر رجعي من بداية العام المالي 2023.

وسيقوم مدير الصندوق بالعمل على تحديث الشروط والأحكام لتعكس تغيير آلية احتساب رسوم الإدارة على أن يكون إضافة الحد الأعلى (12% من صافي الدخل من العمليات) بداية من 2023 الذي يتوقع أن يكون له أثر إيجابي في الصندوق، حيث إن تحسين التدفقات النقدية للصندوق يرفع القدرة على إجراء توزيعات نقدية على مالكي الوحدات.

النتائج المالية للشركة

وجاءت النتائج المالية للشركة كالتالي