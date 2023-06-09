الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق حول إصلاح نظام الهجرة

كشفت تقارير إعلامية أن دول الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، توصّلت إلى اتفاق حول مراجعة لأنظمة التكتل المتعلّقة باستقبال مشترك أكثر إنصافًا لطالبي اللجوء والمهاجرين، وفق ما أعلنت الرئاسة السويدية للتكتل.

وأشارت السويد، التي تتولّى الرئاسة الدورية نصف السنوية للاتحاد الأوروبي، إلى التوصل للاتفاق بعد يوم طويل من النقاشات المعقّدة بين وزراء داخلية دول التكتل في لوكسمبورغ.