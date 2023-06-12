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بعد مشاركتهما في نسخة 2005

الاتحاد والأهلي يجتمعان بمونديال الأندية للمرة الثانية

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
الاتحاد والأهلي يجتمعان بمونديال الأندية للمرة الثانية
المواطن - فريق التحرير

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تشهد النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، مشاركة ناديين عربيين، وهما؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي، والأهلي المصري المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد والأهلي بالمونديال

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ 14 عامًا، ليضمن المشاركة في كأس العالم للأندية، التي ستُقام في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

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الاتحاد
جانب من تتويج العميد – المصدر @ittihad

وتمكن النادي الأهلي المصري من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3\2 بمجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وتعادلا إيجابيًا بهدف لكل منهما.

الأهلي المصري
احتفال الأهلي باللقب – المصدر @AlAhly

وتُعد هذه المرة الثانية التي يُشارك الاتحاد والأهلي المصري معًا في مونديال الأندية، حيث سبق واجتمعا في البطولة العالمية عام 2005 التي أُقيمت في اليابان، وهي المرة الوحيدة التي ظهر فيها العميد بالمسابقة.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الأهلي المصري في الدور الثاني من كأس العالم للأندية، وتمكن العميد من تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله محمد نور، وتأهله إلى نصف النهائي، وأنهى البطولة في المركز الرابع.

الاتحاد ضد الأهلي المصري
جانب من المباراة السابقة

مونديال الأندية 2023

وسيشارك في كأس العالم للأندية 2023، بجانب العميد والأهلي، كل من؛ أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، كلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، ومانشستر سيتي بطل أوروبا.

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