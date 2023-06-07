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بعد التعاقد مع كريم بنزيما

الاتحاد يحسم صفقة جديدة خلال 48 ساعة

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
الاتحاد يحسم صفقة جديدة خلال 48 ساعة
المواطن - فريق التحرير

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اقتربت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، من حسم صفقة جديدة، في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

أداما تراوري يقترب

ولفت الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن إدارة نادي الاتحاد لا تريد إضاعة الوقت، ويسعون لحسم صفقة نجم وولفرهامبتون، الإسباني أداما تراوري سريعًا.

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أداما تراوري
تصميم تراوري بقميص العميد – المصدر @RudyGaletti

وأشار رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مسؤولي العميد، اتفقوا على الشروط الرئيسية للعقد مع أداما تراوري، مشددًا على أنه سيتم حسم الصفقة وتوقيع العقود خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكان رودي جاليتي قد أكد في وقت سابق اليوم، أن الاتحاد أرسل عرضًا رسميًا لأداما تراوري الأسبوع الماضي، على أن يجتمع مسؤولي النادي معه، لحسم الصفقة رسميًا، وذلك في إطار خطة الإدارة لتكوين قوي ومميز.

أداما تراوري
تراوري – المصدر @RudyGaletti

كريم بنزيما في الاتحاد

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد نجحت في الحصول على توقيع كريم بنزيما، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، الذي لعب في صفوفه لمدة 14 عامًا.

ويأمل بنزيما المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، في مواصلة تألقه، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم للظهور بشكل مميز؛ خاصة أنه سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @SPL

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