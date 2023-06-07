Icon

إحباط تهريب أطنان من القات والحشيش والأقراص الممنوعة في 3 مناطق Icon طائرة كريم بنزيما في طريقها إلى السعودية Icon هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار Icon عرض خيالي من إنتر ميامي لإبعاد ميسي عن الهلال Icon أولمبياد البرمجة يواصل استقبال طلبات الالتحاق بمسابقة المتوسطة والثانوية Icon الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم Icon صالح القرني بعد صفقة بنزيما: يا خصم الإتي جاتك الهزيمة Icon الصحة : حجز موعد عيادة مكافحة التدخين يتم بكل خصوصية Icon النموذج السعودي في الأمن السيبراني محرك فاعل على المستوى الدولي Icon لقطات لأول مصنع نسائي لإنتاج الفحم في السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد نهاية عقده مع تشيلسي

الاتحاد يحسم صفقة Kante حتى 2025

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
الاتحاد يحسم صفقة Kante حتى 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصبح النجم الفرنسي N’Golo Kante قريبًا للغاية من الانتقال رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

Kante يحسم موقفه

وينتهي عقد Kante صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بنهاية الشهر المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن التجديد حتى الآن، ليتلقى أكثر من عرض؛ أبرزهم من الاتحاد.

قد يهمّك أيضاً
تلاعب ماسك بعملة دوجكوين يكلف المستثمرين مليارات الدولارات

تلاعب ماسك بعملة دوجكوين يكلف المستثمرين مليارات الدولارات

التسهيلات السعودية تحقق حلم الباكستانيين بأداء الحج

التسهيلات السعودية تحقق حلم الباكستانيين بأداء الحج

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن صفقة انتقال كانتي إلى صفوف الاتحاد تمت بالفعل.

كانتي
تصميم لكانتي بقميص الاتحاد – المصدر @RudyGaletti

كما أوضح الصحافي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا، فابريزيو رومانو عبر “تويتر”، أن Kante على وشك التوقيع مع الاتحاد في صفقة مجانية، أن مسؤولي النادي وصلوا إلى لندن لوضع اللمسات النهائية، حيث سيوقع حتى 2025.

ويملك Kante مسيرة مميزة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع فريقي ليستر سيتي وتشيلسي، حيث توج بعدد من البطولات، وهي؛ دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس العالم للأندية، كما حصد لقب مونديال 2018 مع فرنسا.

Kante
كانتي – المصدر @FabrizioRomano

بنزيما ينضم للاتحاد

ويأتي الاهتمام بنجم تشيلسي، بعدما نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

Benzema
بنزيما – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة
السعودية اليوم

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة

السعودية اليوم
الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير
السعودية اليوم

الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير

السعودية اليوم
ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات في عسير
أخبار أمنية

ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات...

أخبار أمنية
تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب الأوكرانية
العالم

تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب...

العالم
توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج زيادة المهارات والتدريب
السعودية اليوم

توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج...

السعودية اليوم
البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل دوري روشن
آخر الاخبار

البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

وظائف
الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في المنطقة
السعودية اليوم

الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في...

السعودية اليوم