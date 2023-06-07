الاتحاد يحسم صفقة Kante حتى 2025

أصبح النجم الفرنسي N’Golo Kante قريبًا للغاية من الانتقال رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

Kante يحسم موقفه

وينتهي عقد Kante صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بنهاية الشهر المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن التجديد حتى الآن، ليتلقى أكثر من عرض؛ أبرزهم من الاتحاد.

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن صفقة انتقال كانتي إلى صفوف الاتحاد تمت بالفعل.

كما أوضح الصحافي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا، فابريزيو رومانو عبر “تويتر”، أن Kante على وشك التوقيع مع الاتحاد في صفقة مجانية، أن مسؤولي النادي وصلوا إلى لندن لوضع اللمسات النهائية، حيث سيوقع حتى 2025.

ويملك Kante مسيرة مميزة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع فريقي ليستر سيتي وتشيلسي، حيث توج بعدد من البطولات، وهي؛ دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس العالم للأندية، كما حصد لقب مونديال 2018 مع فرنسا.

بنزيما ينضم للاتحاد

ويأتي الاهتمام بنجم تشيلسي، بعدما نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.