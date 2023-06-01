الاتحاد يحقق أعلى نسبة انتصارات على ملعبه

تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليُحقق رقمًا مميزًا.

الاتحاد يحقق رقمًا مميزًا

ولعب الاتحاد ضد الطائي بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، ونجح العميد في الفوز بهدفين دون رد.

ورفع العميد عدد انتصاراته إلى 12 على ملعبه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليُحقق بذلك أفضل سجلاته في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009.

وسبق أن حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 11 انتصارًا في الدوري الموسم الماضي، كأفضل سجل له في أرضه، قبل أن يتفوق على نفسه هذا الموسم.

وتعثر العميد على ملعبه في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي في 3 مباريات فقط، بالتعادل إيجابيًا أمام الاتفاق في الجولة الثانية، وسلبيًا ضد الوحدة بالجولة الـ18، بالإضافة إلى خسارته ضد الهلال بهدف في الجولة الـ12.

وظهر العميد بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تحقيق الفوز 22 مرة، ليكون الأكثر تحقيقًا للانتصار، وتعادل 6 مرات، وخسر مرتين فقط، وسجل 60 هدفًا، واهتزت شباكه 13 مرة، ليتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا.

المشاركة بمونديال الأندية

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المشاركة رسميًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة التألق.