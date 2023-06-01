Icon

الشورى يناقش تقارير الأداء للجهات الحكومية الأسبوع المقبل Icon 3 متوفين دماغيًّا ينهون معاناة 6 مواطنين من القصور العضوي Icon إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم Icon رونالدو: حفل تقديمي في النصر كان مذهلًا Icon نيويورك معرضة للغرق لثقل مبانيها Icon مواطن في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بحائل Icon القتل قصاصًا لنيبالي أزهق روح مواطن طعنًا في الجوف Icon روسيا: علاقاتنا مع السعودية بناءة وقائمة على الثقة Icon العفالق يهنئ الاتحاد بلقب دوري روشن Icon النصر يستعد للموسم الجديد في اليابان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

الاتحاد يحقق أعلى نسبة انتصارات على ملعبه

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
الاتحاد يحقق أعلى نسبة انتصارات على ملعبه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليُحقق رقمًا مميزًا.

الاتحاد يحقق رقمًا مميزًا

ولعب الاتحاد ضد الطائي بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، ونجح العميد في الفوز بهدفين دون رد.

قد يهمّك أيضاً
اكتمال جاهزية قطارَي الحرمين والمشاعر المقدسة لنقل الحجاج

اكتمال جاهزية قطارَي الحرمين والمشاعر المقدسة لنقل الحجاج

18 وظيفة شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

18 وظيفة شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

ورفع العميد عدد انتصاراته إلى 12 على ملعبه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليُحقق بذلك أفضل سجلاته في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009.

نادي الاتحاد
جانب من تتويج العميد – المصدر @ittihad

وسبق أن حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 11 انتصارًا في الدوري الموسم الماضي، كأفضل سجل له في أرضه، قبل أن يتفوق على نفسه هذا الموسم.

وتعثر العميد على ملعبه في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي في 3 مباريات فقط، بالتعادل إيجابيًا أمام الاتفاق في الجولة الثانية، وسلبيًا ضد الوحدة بالجولة الـ18، بالإضافة إلى خسارته ضد الهلال بهدف في الجولة الـ12.

وظهر العميد بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تحقيق الفوز 22 مرة، ليكون الأكثر تحقيقًا للانتصار، وتعادل 6 مرات، وخسر مرتين فقط، وسجل 60 هدفًا، واهتزت شباكه 13 مرة، ليتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

المشاركة بمونديال الأندية

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المشاركة رسميًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة التألق.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو العميد – المصدر @ittihadالاتحاد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة