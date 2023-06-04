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بعد مغادرة ريال مدريد رسميًا

الاتحاد يستعد للإعلان عن صفقة بنزيما الأربعاء

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
الاتحاد يستعد للإعلان عن صفقة بنزيما الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير الاتحادية الإعلان عن صفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة بعد قراره بالرحيل عن ريال مدريد.

الإعلان عن ضم بنزيما

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، عن رحيل كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، من الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، بعد مسيرة مميزة دامت 14 عامًا، وشهدت تتويجه بـ25 لقبًا.

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ولفت الخبير في سوق انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، إلى أنه تمت دعوة بنزيما لزيارة السعودية، من أجل الاستعداد لإنهاء إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

كريم بنزيما
المهاجم الفرنسي – المصدر @FabrizioRomano

وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من المتوقع الإعلان عن صفقة كريم بنزيما الأسبوع الحالي، إذا سار كل شيء كما هو مخطط له.. فقد يكون يوم الأربعاء المقبل”.

ومن المقرر أن يودع المهاجم الفرنسي، جماهير ريال مدريد في مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء المقبل، بحضور رئيس مجلس الإدارة، فلورنتينو بيريز.

كريم بنزيما
المهاجم الفرنسي – المصدر relevo

الحائلي وكعكي في مدريد

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير، أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، سافرا إلى مدريد اليوم، من أجل الاجتماع مع كريم بنزيما، وحسم صفقة انتقاله إلى صفوف العميد.

وتُشير التقارير إلى أن نادي الاتحاد تقدم بعرض رسمي للمهاجم الفرنسي، من أجل التوقيع على عقد لمدة موسمين، مع وجود بند يسمح بتمديد التعاقد لموسم آخر، مقابل 100 مليون يورو في العام الواحد.

أنمار الحائلي وأحمد كعكي
الحائلي وكعكي

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