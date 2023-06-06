الاتحاد يعلن رسميًا تعاقده مع كريم بنزيما

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أعلن نادي الاتحاد قبل قليل عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيما كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.
ونشر حساب الاتحاد في “تويتر” مقطع فيديو للاعب الفرنسي قائلًا عنه: “البنز اتحادي”.
جدير بالذكر أنه من المتوقع تقديم اللاعب الفرنسي لجماهير الاتحاد في حفل ضخم مساء بعد غد الخميس في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.