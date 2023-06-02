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لتدعيم صفوفه بالصيفية

الاتحاد يفاوض حارس النصر!

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٤ مساءً
الاتحاد يفاوض حارس النصر!
المواطن - فريق التحرير

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أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، ترغب في التعاقد مع حارس النصر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

التفاوض مع وليد عبدالله

وقال الإعلامي سعود الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحارس الدولي السابق وليد عبدالله يملك عقداً جاداً من نادي الاتحاد بطل دوري روشن للمحترفين!”.

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وليد عبدالله
وليد عبدالله

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة سعود الصرامي، واستبعدت تفاوض الإدارة مع حارس النصر، وقال رائد الحايك: “الاتحاد عندهم غروهي والجدعاني والمرمش ما أتوقع يحتاجوا حارس في نهاية مشواره الرياضي”،

وعلق صالح قائلًا: “غير صحيح عندنا الجدعاني وحارس منتخب الشباب”، وكتب آخر: “استحالة يكون الخبر صحيح”، وقال آخر: “حارس جيد ولكن لن يفيد العميد”، وأضاف هاشم الشهري: “يا سعود بطل من هالسوالف”.

وليد عبدالله
وليد عبدالله

الاتحاد بطلًا للدوري

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، في تقديم موسم تاريخي في مسيرته ببطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وتوج باللقب بعد غياب دام لمدة 14 عامًا.

وضمن العميد المشاركة في 3 بطولات بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي، حيث سيُشارك في كأس العالم للأندية التي ستُقام في السعودية نهاية العام الحالي، بجانب المشاركة في كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا.

الاتحاد بطل دوري روشن
جانب من تتويج العميد بلقب دوري روشن السعودي – المصدر @ittihad

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