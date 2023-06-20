الاتحاد يقدم 60 مليون يورو لضم نجم توتنهام السعودية تسجل أعلى متوسط لهطول الأمطار منذ 40 عامًا الجماهير: سعيد العويران اللاعب السعودي الأفضل بالمونديال السعودية تدين وتستنكر التصعيد الإسرائيلي في فلسطين والعدوان على جنين 4 جلسات بندوة الحج الكبرى تناقش توحيد الجهود لخدمة الحجاج ارتفاع الحجوزات المحلية والدولية في معرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض مداهمة مقر أولمبياد باريس 2024 بسبب قضايا فساد البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي جامعة الأميرة نورة تحتفي بتخريج الدفعة 16 من طالباتها المتميزات لقطات مروعة لحريق أكبر الملاهي في ألمانيا
يرغب نادي الاتحاد في التعاقد مع اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت شبكة Espn أن العميد تقدم بعرض مبدئي قيمته 60 مليون يورو لضم النجم الكوري الجنوبي، بينما يسعى توتنهام للإبقاء على نجمه الكوري مع منحه راتبًا سنويًا قدره 30 مليون يورو لمدة 4 مواسم.
ولعب النجم سون هيونج مين مع توتنهام 371 مباراة منذ انضمامه للفريق في صيف 2015 قادمًا من نادي باير ليفركوزن الألماني، سجل خلالهم 145 هدفًا.
وفي وقت سابق، تسبب اللاعب المصري أحمد حجازي في انقسام الآراء بين جماهير نادي الاتحاد، وذلك بعد حديث البعض منهم عن رحيله بينما طالب آخرون ببقائه في الفريق.
وكان نادي الاتحاد أعلن عن خضوع حجازي لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الفيحاء في الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.
ودُشن وسم ” استمرار حجازي مرفوض” اليوم الثلاثاء عبر موقع “تويتر” في السعودية حيث طالب البعض برحيله بسبب كثرة إصاباته وبسبب استعداد العميد لخوض العديد من الاستحقاقات الهامة مثل كأس العالم للأندية، بينما طالب البعض الآخر من جماهير الاتحاد بالإبقاء على حجازي بسبب قدراته الدفاعية المميزة بجانب شخصيته القيادية، كما أن بعضًا من جمهور العميد رأى أنه يجب تكريم اللاعب بالإبقاء عليه وعدم إنكار ما قدمه للفريق بالاستغناء عنه.