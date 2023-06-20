الاتحاد يقدم 60 مليون يورو لضم نجم توتنهام

يرغب نادي الاتحاد في التعاقد مع اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة Espn أن العميد تقدم بعرض مبدئي قيمته 60 مليون يورو لضم النجم الكوري الجنوبي، بينما يسعى توتنهام للإبقاء على نجمه الكوري مع منحه راتبًا سنويًا قدره 30 مليون يورو لمدة 4 مواسم.

أرقام نجم توتنهام

ولعب النجم سون هيونج مين مع توتنهام 371 مباراة منذ انضمامه للفريق في صيف 2015 قادمًا من نادي باير ليفركوزن الألماني، سجل خلالهم 145 هدفًا.

وفي وقت سابق، تسبب اللاعب المصري أحمد حجازي في انقسام الآراء بين جماهير نادي الاتحاد، وذلك بعد حديث البعض منهم عن رحيله بينما طالب آخرون ببقائه في الفريق.

وكان نادي الاتحاد أعلن عن خضوع حجازي لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الفيحاء في الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.

جماهير الاتحاد تتحدث عن حجازي

ودُشن وسم ” استمرار حجازي مرفوض” اليوم الثلاثاء عبر موقع “تويتر” في السعودية حيث طالب البعض برحيله بسبب كثرة إصاباته وبسبب استعداد العميد لخوض العديد من الاستحقاقات الهامة مثل كأس العالم للأندية، بينما طالب البعض الآخر من جماهير الاتحاد بالإبقاء على حجازي بسبب قدراته الدفاعية المميزة بجانب شخصيته القيادية، كما أن بعضًا من جمهور العميد رأى أنه يجب تكريم اللاعب بالإبقاء عليه وعدم إنكار ما قدمه للفريق بالاستغناء عنه.