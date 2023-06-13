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العميد يسعى لحسم الصفقة في الأسبوع الحالي

الاتحاد يُغري كانتي بـ 25 مليون دولار سنويًا

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
الاتحاد يُغري كانتي بـ 25 مليون دولار سنويًا
المواطن - فريق التحرير

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يسعى نادي الاتحاد لحسم صفقة اللاعب الفرنسي نغولو كانتي خلال الأسبوع الحالي، وذلك لتدعيم خط الوسط في الفريق الكروي الأول لبطل دوري روشن.

وكشف الصحفي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر” أن الاتحاد أغرى اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المالية بعقد مدته 4 سنوات وراتبًا سنويًا يصل إلى 25 مليون دولار أمريكي.

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وفي وقت سابق، علق المدرب ديديه ديشان المدير الفني لـ منتخب فرنسا الأول لكرة القدم على اقتراب كانتي، من الانضمام لنادي الاتحاد.

تعليق مدرب فرنسا

وتحدث المدرب الفرنسي قائلًا لـ شبكة RMC Sport الفرنسية: ” كانتي لديه كامل الحرية في تحديد مصيره ووجهته المقبلة، يمكنني أن أعطيه رأيي بخصوص أمر ما ولكن في النهاية القرار متروك له لكي يقرر ما يريد”.

وأضاف ديشان: ” لن أعطيكم إجابتي حول الوجهة المقبلة لكانتي، هو له الحق في أن يحدد ويقرر ماذا سيفعل”.

ويلعب النجم الفرنسي صاحب الـ 32 عامًا في صفوف فريق تشيلسي منذ عام 2016 قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

كانتي

ألقاب كانتي

وحقق اللاعب الفرنسي مع ليستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2015/2016، كما فاز مع تشيلسي بـ 10 بطولات وهم الدوري الإنجليزي مرة، 4 ألقاب في كأس إنجلترا، لقب وحيد في دوري أبطال أوروبا، لقب وحيد في الدوري الأوروبي، لقب وحيد في كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية مرة واحدة، لقب وحيد في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة”.

 

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