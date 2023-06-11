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بعد نهاية عقده مع السيتي

الاتحاد يُنافس برشلونة على ضم جوندوجان

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
الاتحاد يُنافس برشلونة على ضم جوندوجان
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي الاتحاد محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي، ليرتبط اسمها بنجم مانشستر سيتي، الألماني إلكاي جوندوجان.

الاتحاد يفاوض جوندوجان

وينتهي عقد جوندوجان صاحب الـ32 عامًا، مع مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الجاري، دون وجود اتفاق حول التجديد حتى الآن، وارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الذي يسعى لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

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جوندوجان
النجم الألماني

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن الاتحاد أرسل عرضًا مهمًا لضم النجم الألماني هذا الصيف، وأضافت: “إذا كان اختيار جوندوجان سيعتمد على العرض المالي، فإنه سيقرر مزاملة كريم بنزيما في العميد دون شك”.

وأضافت: “لكن برشلونة لا يزال يعتقد بأن أولوية النجم الألماني ستكون البقاء في أوروبا، واللعب في أعلى مستوى بكرة القدم، خاصة أن عائلة جوندوجان تفضل الإقامة في إسبانيا خلال السنوات المقبلة، ما قد يؤثر على قراره”.

جوندوجان
النجم الألماني – المصدر @ManCity

تدعيم صفوف الاتحاد

وتسعى إدارة نادي الاتحاد، للتعاقد مع مزيد من الصفقات العالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن للموسم الجديد، وكان نجم ريال مدريد، كريم بنزيما أول الصفقات، حيث وقع حتى عام 2026.

وارتبط اسم الاتحاد بالتعاقد مع نجم تشيلسي، الفرنسي نجولو كانتي في صفقة انتقال حر، بجانب التفاوض مع نجم فريق وولفرهامبتون، الإسباني أداما تراوري، وزميله البرتغالي جواو موتينيو.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

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