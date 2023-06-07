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بعد التعاقد مع بنزيما

الاتحاد يُنهي إجراءات ضم كانتي

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٤ مساءً
الاتحاد يُنهي إجراءات ضم كانتي
المواطن - فريق التحرير

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أنهت إدارة نادي الاتحاد، إجراءات التعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي.

الاتحاد يضم كانتي

وينتهي عقد كانتي صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بنهاية الشهر المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن التجديد حتى الآن، ليتلقى أكثر من عرض.

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كانتي وبنزيما
النجم الفرنسي وبنزيما – المصدر sportslens

ولفتت الإخبارية إلى أن نادي الاتحاد أتم إجراءات ضم كانتي، قادمًا من تشيلسي، في صفقة قياسية لمدة موسمين، مع خيار التجديد لموسم ثالث إضافي، وذلك بعد نجاحه في ضم الفرنسي كريم بنزيما.

ويملك كانتي مسيرة مميزة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع فريقي ليستر سيتي وتشيلسي، حيث توج بعدد من البطولات، وهي؛ دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس العالم للأندية، كما حصد لقب مونديال 2018 مع فرنسا.

Kante
النجم الفرنسي – المصدر @FabrizioRomano

بنزيما ينضم للاتحاد

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع الفرنسي كريم بنزيما بالأمس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

ويأمل بنزيما المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، في مواصلة تألقه، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز؛ خاصة أنه سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @SPL

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