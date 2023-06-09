الاتفاق السري بين الصين وكوبا لإنشاء قاعدة للتجسس غير صحيح

كشف منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن التقارير حول الاتفاق السري بين كوبا والصين لإنشاء قاعدة تجسس على الولايات المتحدة لا تمت للواقع بصلة.

معلومات خاطئة

ووصف البيت الأبيض، المعلومات والتقارير عن إنشاء كوبا والصين قاعدة خاصة للتجسس قبالة السواحل الأمريكية، بالخاطئة، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

وأردف جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب محاولات الصين لتعزيز نفوذها في الغرب وتستعد لاتخاذ جميع الخطوات الممكنة لوقف هذا التهديد.

وتوصلت كوبا والصين إلى اتفاق سري لإنشاء قاعدة تجسس في كوبا قبالة السواحل الأمريكية، كما زعمت الصحيفة، أن الصين وافقت على دفع عدة مليارات من الدولارات لكوبا، وفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادر استخباراتية أمريكية.