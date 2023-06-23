الاتفاق يُنافس النصر على صفقة ساديو ماني

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، السنغالي ساديو ماني باهتمام أكثر من ناد سعودي؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اهتمام النصر والاتفاق بضم ساديو ماني

وأكد الصحافي أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الاتفاق مستعد لمنافسة النصر، من أجل الحصول على توقيع ساديو ماني هذا الصيف.

وانضم ساديو ماني إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ما أثار الجدل بشأن مستقبله.

وتُشير التقارير إلى أن ساديو ماني يُصر على البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، وإثبات وجوده، إلا أن إدارة البافاري لا زالت منفتحة على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية في حالة تلقيه عرضًا مميزًا.

صفقات عالمية مرتقبة

ولا يُعد ماني الاسم العالمي الوحيد الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد، حيث يُعد ثلاثي تشيلسي، إدوارد ميندي، كاليدو كوليبالي وحكيم زياش، الأقرب للتوقيع حاليًا.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن عن تعاقده رسميًا مع مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر، قبل أن ينجح مؤخرًا في الحصول على توقيع نجم تشيلسي، نجولو كانتي.