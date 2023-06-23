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لضمه خلال الميركاتو الصيفي

الاتفاق يُنافس النصر على صفقة ساديو ماني

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
الاتفاق يُنافس النصر على صفقة ساديو ماني
المواطن - فريق التحرير

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يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، السنغالي ساديو ماني باهتمام أكثر من ناد سعودي؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اهتمام النصر والاتفاق بضم ساديو ماني

وأكد الصحافي أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الاتفاق مستعد لمنافسة النصر، من أجل الحصول على توقيع ساديو ماني هذا الصيف.

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ساديو ماني

وانضم ساديو ماني إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ما أثار الجدل بشأن مستقبله.

وتُشير التقارير إلى أن ساديو ماني يُصر على البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، وإثبات وجوده، إلا أن إدارة البافاري لا زالت منفتحة على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية في حالة تلقيه عرضًا مميزًا.

ساديو ماني
ماني – المصدر goal

صفقات عالمية مرتقبة

ولا يُعد ماني الاسم العالمي الوحيد الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد، حيث يُعد ثلاثي تشيلسي، إدوارد ميندي، كاليدو كوليبالي وحكيم زياش، الأقرب للتوقيع حاليًا.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن عن تعاقده رسميًا مع مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر، قبل أن ينجح مؤخرًا في الحصول على توقيع نجم تشيلسي، نجولو كانتي.

كريم بنزيما - بديل كريم بنزيما
بنزيما خلال حفل تقديمه – المصدر @ittihad

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