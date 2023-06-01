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الاستعدادات الأخيرة لزفاف ولي العهد الأردني

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
الاستعدادات الأخيرة لزفاف ولي العهد الأردني
المواطن - فريق التحرير

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انتهت الأردن من وضع اللمسات الأخيرة لحفل الزفاف الملكي المنتظر، وسط أجواء فرح كبيرة يعيشها الأردن استعداداً لعقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

مراسم عقد القران

وتبدأ مراسم عقد القران بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط عمّان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها.

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ويصل بعدها ولي العهد إلى قصر زهران، ليكون إلى جانب ضيوفه في القصر، لتصل بعدها خطيبته رجوة خالد السيف إلى القصر ذاته، للإعلان عن عقد القران.

قصر زهران

وسيقوم بعقد قران الأمير الحسين إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، بحضور الشهود وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة خطيبته رجوة، وهي ذاتها الإجراءات التي حصلت في عقد قران الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله الثاني.

ومن المعروف المكانة الاجتماعية لقصر زهران الذي بُني في منتصف خمسينيات القرن الماضي باحتضانه حفلات زفاف ملكية سابقة، كان منها عقد قران جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك الحسين بن طلال.

موكب العروسين

ويحضر المناسبة في قصر زهران، عدد من الضيوف من الدول العربية الشقيقة والأجنبية والصديقة، وبعد انتهاء مراسم عقد القران سيخرج الموكب الأحمر الذي ينتظره الأردنيون.

وسيخرج العروسان في الموكب باتجاه قصر الحسينية، حيث سيكون هناك احتفال رسمي، ويتضمن طريق الموكب عددًا من المحطات التي سيتواجد بها الأردنيون الراغبون في المشاركة.

 إغلاقات بالشوارع

وارتبط الموكب الأحمر بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية الأردنية، حيث سيكون حاضرًا في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة آل سيف.

وأعلنت مديرية الأمن العام عن 7 مواقع احتفالات خلال مسير الموكب الملكي الأحمر احتفالاً بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

مواقع الاحتفالات الأردنية

ووفقًا لبيان الأمن العام، سيتم عمل 3 مواقع احتفالات، مقابل السفارة الكويتية، بجانب السفارة الكندية، وعلى الدوار الخامس نفسه، الدوار السادس موقع احتفال (بين تقاطعي الخامس والسادس)، الدوار الثامن (موقع احتفال بين تقاطعي السابع والثامن)، شارع الملك عبدالله الثاني موقع احتفال على يسار الطريق، دوار الشعب (موقع احتفال فني).

وحددت الخطة المرورية أماكن وساحات تم تجهيزها بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، لاصطفاف مركبات الراغبين بمتابعة الموكب الملكي، والمشاركة بالاحتفالات الوطنية التي ستشارك بها عشرات الفرق الشعبية والفعاليات المجتمعية، وحافلات نقل مجانية لنقل الراغبين بالوصول إلى طريق الموكب.

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