الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا حول العالم

أشادت الكثير من التقارير العالمية بالنهوض الاقتصادي لمنطقة الخليج، بخاصة المملكة العربية السعودية، والذي بدوره يُعيد تشكيل الشرق الأوسط بالفعل، ولكن سيكون له أيضًا انعكاساته على جميع أنحاء العالم.

الاقتصاد الأسرع نموًا

وسجل الاقتصاد السعودي، نموًا اقتصاديًا بنسبة 8.7٪، فيما سجلت الكويت والإمارات العربية المتحدة نموًا كبيرًا كذلك، بحسب “سي إن إن”.

وبحسب “سي إن إن، فإنه من المتوقع أن يمتلك أداة الاستثمار الرئيسية بالبلاد، صندوق الاستثمارات العامة، أكثر من 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، مما يجعله الأكبر في العالم.

استثمارات المملكة الضخمة

وفي يناير / كانون الثاني، ذكرت بلومبيرغ أن المملكة سعت لشراء الامتياز التجاري لسباقات الـ”فورمولا 1″ بأكثر من 20 مليار دولار. وأغرت من قد يكون نجم كرة القدم الأكثر شهرة في العالم كريستيانو رونالدو باللعب مع أحد فرق الرياض مقابل 200 مليون دولار سنويًا.

وتقوم المملكة باستثمارات ضخمة في صناعة الألعاب عبر الإنترنت على أمل أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال.

أهم مراكز رأس المال

من جهتها قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن الاقتصاد السعودي الضخم هو الأسرع نموًا في العالم، وطرحت الصحيفة الأمريكية تساؤلاً :”ماهو الاقتصاد الضخم والأسرع نموًا في العالم؟ “.

وأضافت: “إذا خمنت الهند أو الصين، أو أي من النمور الآسيوية فأنت مخطئ، الجواب هو المملكة العربية السعودية، التي سجلت نسبة 8،7% ويتوقع أن تكون أداة الاستثمار الرئيسية، مما يجعلها الأكبر في العالم، وستكون أهم مراكز رأس المال في العالم”.

أداء الاقتصاد السعودي

حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 بالمئة، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، ومتجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 %، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء.

وفي ذات السياق،أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار في عام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022.

الأنشطة غير النفطية

وكشفت نتائج تقرير الهيئة العامة للإحصاء، وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4 بالمئة خلال عام 2022، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1 بالمئة تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7 بالمئة.

وفي إطار الربع الرابع من عام 2022، أظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إذ حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2 بالمئة، مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.

كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 6.1 بالمئة، مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022 ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3 بالمئة مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.