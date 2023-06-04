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بواقع 0.5 ريال للسهم

“البابطين” توزع 21 مليون ريال أرباحاً عن 2022

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
“البابطين” توزع 21 مليون ريال أرباحاً عن 2022
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “البابطين للطاقة والاتصالات” الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 21.3 مليون ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022، بواقع 0,5 ريال عن السهم الواحد وبنسبة 5 في المائة من رأس المال.

الأحقية للمساهمين للمالكين

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “مركز الإيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علما بأن تاريخ التوزيع سيتم تحديده لاحقاً.

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