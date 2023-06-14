الباطن يفكر في التعاقد مع موسيماني

كشفت تقارير صحفية أن نادي الباطن يفكر في التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بـ الأهلي.

وقالت مجلة kick off الجنوب إفريقية إن نادي الباطن مهتم بالتعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بجانب عرضين من ناديين إماراتيين.

رحيل موسيماني

وكانت إدارة الأهلي السابقة برئاسة وليد معاذ، قررت عدم استكمال العقد مع المدرب الجنوب إفريقي بعد الصعود من دوري يلو إلى دوري روشن.

يذكر أن المدرب الجنوب إفريقي كان ظهر في برنامج ” في المرمى” على قناة العربية وألمح إلى غموض مستقبله مع الأهلي قائلًا: “علاقتي حتى الآن لم تنتهِ مع النادي ولدي عام في عقدي ولكنني حاولت التحدث مع رئيس النادي حول مصيري ولسوء الحظ لم أتمكن من ذلك”.

وكان موسيماني تولى تدريب الأهلي في أكتوبر من العام الماضي بعد رحيله عن الأهلي المصري.