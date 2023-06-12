البحر الأحمر تستحوذ على 51% من فيرست فيكس بـ 544 مليون ريال

20 اتفاقية لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ مليار ريال استمرار أمطار عسير وجازان والباحة للمساء انخفاض أسعار النفط وبرنت بـ 74 دولاراً للبرميل اليوم.. انطلاق المنتدى العالمي لإدارة المشاريع بالرياض انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات للجرام وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 4 مناطق الرئيس التونسي: لن نكون حراس حدود لأوروبا أول ورش العمل الموسيقية بـ يونيو في العود برعاية الترفيه
أعلنت شركة “البحر الأحمر العالمية” شراء 51 في المائة من مجموع رأس المال لشركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة فيرست فيكس بـ 544 مليون ريال.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن من شروط الصفقة 250 مليون ريال “المقابل المبدئي” سيتم دفعه للبائعين نقدا بالنسب المحددة.
وأضافت أنه سيتم تسوية مبلغ قدره 294 مليون ريال “المقابل الآجل” خلال 4 أشهر من تاريخ التوقيع، بشرط استيفاء شروط معينة. وستحتفظ شركة البحر الأحمر العالمية بخيار في رفع رأس المال للدين الناتج عن الجزء الآجل من سعر الشراء.
وستكون أية صفقة من هذا القبيل خاضعة لاستيفاء بعض المتطلبات والموافقات النظامية.
تتضمن صفقة الاستحواذ الأطراف التالية “البائعين”:
1. شركة إم إس بي هولدينج
2. فارس السعدي
3. زياد الصايغ
وسيتم تمويل الصفقة عن طريق قروض بنكية.