البحر الأحمر تستحوذ على 51% من فيرست فيكس بـ 544 مليون ريال

أعلنت شركة “البحر الأحمر العالمية” شراء 51 في المائة من مجموع رأس المال لشركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة فيرست فيكس بـ 544 مليون ريال.

شروط الصفقة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن من شروط الصفقة 250 مليون ريال “المقابل المبدئي” سيتم دفعه للبائعين نقدا بالنسب المحددة.

وأضافت أنه سيتم تسوية مبلغ قدره 294 مليون ريال “المقابل الآجل” خلال 4 أشهر من تاريخ التوقيع، بشرط استيفاء شروط معينة. وستحتفظ شركة البحر الأحمر العالمية بخيار في رفع رأس المال للدين الناتج عن الجزء الآجل من سعر الشراء.

وستكون أية صفقة من هذا القبيل خاضعة لاستيفاء بعض المتطلبات والموافقات النظامية.

تتضمن صفقة الاستحواذ الأطراف التالية “البائعين”:

1. شركة إم إس بي هولدينج

2. فارس السعدي

3. زياد الصايغ

وسيتم تمويل الصفقة عن طريق قروض بنكية.