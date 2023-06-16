البركاتي: حسان تمبكتي لاعب ممتاز لكن ليس البديل المناسب لـ أحمد حجازي

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قال الإعلامي الرياضي محمد البركاتي: إن قدوم المدافع حسان تمبكتي لاعب الشباب إلى نادي الاتحاد لن يعوض غياب اللاعب المصري أحمد حجازي.
وسيغيب حجازي عدة أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الجولة الأخيرة من بطولة دوري روشن موسم 2022/ 2023.
وبعد أن تحدثت عدة تقارير حول اهتمام الاتحاد بضم تمبكتي والتفكير في ضمه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من الشباب، قال البركاتي في تصريحات لبرنامج MBC في أسبوع: “تمبكتي لاعب واعد ولكن من الأفضل ضم مدافع أجنبي لأنه لا يوجد مدافع سعودي قادر على تعويض غياب حجازي”.
وكان اسم الاتحاد ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس، لكن الأخير بات قريبًا من الانضمام إلى الأهلي أو ميلان الإيطالي.
هل حسان تمبكتي البديل المناسب لأحمد حجازي المصاب في #الاتحاد؟
الصحفي الرياضي محمد البركاتي: لاعب واعد.. ولكن أفضّل التعاقد مع مدافع أجنبي🔥@mohammed_Ali304@hazimalghamdi88#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/33pxBMmNCK
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 16, 2023