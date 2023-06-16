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بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد

البركاتي: حسان تمبكتي لاعب ممتاز لكن ليس البديل المناسب لـ أحمد حجازي

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ مساءً
البركاتي: حسان تمبكتي لاعب ممتاز لكن ليس البديل المناسب لـ أحمد حجازي
المواطن - فريق التحرير

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قال الإعلامي الرياضي محمد البركاتي: إن قدوم المدافع حسان تمبكتي لاعب الشباب إلى نادي الاتحاد لن يعوض غياب اللاعب المصري أحمد حجازي.

وسيغيب حجازي عدة أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الجولة الأخيرة من بطولة دوري روشن موسم 2022/ 2023.

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تمبكتي بديلًا لـ أحمد حجازي لـ 6 أشهر

وبعد أن تحدثت عدة تقارير حول اهتمام الاتحاد بضم تمبكتي والتفكير في ضمه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من الشباب، قال البركاتي في تصريحات لبرنامج MBC في أسبوع: “تمبكتي لاعب واعد ولكن من الأفضل ضم مدافع أجنبي لأنه لا يوجد مدافع سعودي قادر على تعويض غياب حجازي”.

أحمد حجازي - الاتحاد

وكان اسم الاتحاد ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس، لكن الأخير بات قريبًا من الانضمام إلى الأهلي أو ميلان الإيطالي.

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