مدير مشرحة كلية الطب بجامعة هارفرد متهم بسرقة أعضاء بحضور ولي العهد.. حفل استقبال في باريس لـ179 دولة ضمن أعمال ملف إكسبو الرياض 2030 ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن إن الرفاعي: اللغة الإنجليزية تهدد ترشح قائمة مسلي آل معمر وإجادتها تشمل الرئيس والأعضاء البرهان: قوات الدعم السريع اغتالت والي غرب دارفور تخريج الدورة الرابعة من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان لقطات لـ 30 حوتًا قاتلًا قبالة ساحل كاليفورنيا شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية مقاتلات بريطانية تعترض طائرات روسية قرب أجواء إستونيا الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025
قال قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان: إن قوات الدعم السريع اغتالت والي غرب دارفور في الجنينة، وفقًا للعربية.
وأكد الجيش السوداني، فجر الخميس، أن قوات الدعم السريع اختطفت والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر ثم قتلته، معتبرًا أن تصفيته “تصرف وحشي يضاف إلى سجل جرائمها.
وأدان قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان الهجوم الغادر الذي قامت به قوات الدعم السريع والذي استهدفت فيه والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر وقامت بقتله بمدينة الجنينة.
في المقابل، قال مستشار الدعم السريع لـ”العربية”: إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي خبر مقتل والي غرب دارفور، مضيفًا: “نحن في حالة حرب ولا مكان آمن في غرب دارفور”.
بالتزامن، قال حسن إبراهيم فضل، نائب أمين الإعلام في حركة العدل والمساواة السودانية: إن “ميليشيات مسلحة قتلت والي غرب دارفور”.
وأضاف فضل في بيان على فيسبوك: “في تطور خطير.. اقتحمت ميليشيات مسلحة مقر إقامة والي غرب دارفور، الجنرال خميس أبكر، واختطفته وذهبت به إلى جهة مجهولة، ثم ظهرت مقاطع فيديو تظهر اغتياله بوحشية وبربرية لا مثيل لها”.