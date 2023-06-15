البرهان: قوات الدعم السريع اغتالت والي غرب دارفور

قال قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان: إن قوات الدعم السريع اغتالت والي غرب دارفور في الجنينة، وفقًا للعربية.

تفاصيل الجريمة

وأكد الجيش السوداني، فجر الخميس، أن قوات الدعم السريع اختطفت والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر ثم قتلته، معتبرًا أن تصفيته “تصرف وحشي يضاف إلى سجل جرائمها.

وأدان قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان الهجوم الغادر الذي قامت به قوات الدعم السريع والذي استهدفت فيه والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر وقامت بقتله بمدينة الجنينة.

لا نستطيع التأكيد أو النفي

في المقابل، قال مستشار الدعم السريع لـ”العربية”: إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي خبر مقتل والي غرب دارفور، مضيفًا: “نحن في حالة حرب ولا مكان آمن في غرب دارفور”.

بالتزامن، قال حسن إبراهيم فضل، نائب أمين الإعلام في حركة العدل والمساواة السودانية: إن “ميليشيات مسلحة قتلت والي غرب دارفور”.

وأضاف فضل في بيان على فيسبوك: “في تطور خطير.. اقتحمت ميليشيات مسلحة مقر إقامة والي غرب دارفور، الجنرال خميس أبكر، واختطفته وذهبت به إلى جهة مجهولة، ثم ظهرت مقاطع فيديو تظهر اغتياله بوحشية وبربرية لا مثيل لها”.