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دعم المبادرة لحل أزمة السودان

البرهان يرفض رئاسة كينيا للجنة إيغاد

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
البرهان يرفض رئاسة كينيا للجنة إيغاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، أنه أبلغ رئيس جيبوتي برفض الحكومة السودانية لرئاسة كينيا للجنة إيغاد.

وفي الوقت ذاته، أعرب البرهان عن دعمه بمبادرة إيغاد الرامية لإيجاد للأزمة السودانية، بحسب ما أفادت “العربية”.

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مبادرة إيغاد

وكان الرئيس الكيني أعلن، الاثنين الماضي، عن “مبادرة هيئة إيغاد بشأن الأزمة السودانية تتضمن لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقادة دول جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي”.

فيما حذر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، من إمكانية انزلاق السودان إلى حرب أهلية وانهيار الدولة، حال استمرت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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