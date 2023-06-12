البطيخ الحساوي مهدد بالانقراض ومختصون يكشفون السبب

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في السعودية، يستعد أهالي الأحساء لقطف ثمار البطيخ الحساوي، الذي يتميز بالطعم المميز والرائحة النفاثة، ويعتبره القدماء ثمرة لعلاج الكثير من الأمراض.

في سياق متصل، أبدى مختصون تخوفهم من انقراض هذا المنتج الزراعي نظير انحسار إنتاجه وقلة تواجده في السوق خلال السنوات الماضية، إضافة إلى قصر فترة إنتاجه التي لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر، حسبما ذكرت قناة العربية.

البطيخ الحساوي

ويعد البطيخ الحساوي من المزروعات الموسمية المتوارثة زراعتها في واحة الأحساء منذ مئات السنين، وهو جزء من السلوك الزراعي القديم، لتواؤم المناخ ونوعية المنتج وحجمه ومذاقه ونكهته وتميزه بأنه هش عند الأكل، وبرائحته العطرية الجميلة.

ويزرع البطيخ الحساوي في أواخر الشتاء والأجواء المناخية المعتدلة، في مشاعيب طويلة تفصل بين كل مشعابين متران، لضمان وصول الماء إلى جميع الشجيرات، كون هذا النوع يتمدد على الأرض، ويفضل إتاحة مساحة كافية لطرح الثمار، أو تعليقة على عوارض أو على حبال مشدودة. كما يمكن أن يزرع في أي ظروف مناخية معتدلة مثل البيوت المحمية.

في غضون ذلك، أرجع مختصون أسباب انخفاض إنتاج البطيخ الحساوي إلى قلة الماء وزيادة ملوحة التربة بسبب الجفاف الناتج عن نقص المياه.

رمز للضيافة

والبطيخ الحساوي ينضج بتقارب الوقت، ويستغرق موسم جني الحصاد من 3 أسابيع إلى شهر مع بداية الصيف، ويكون الموسم عامرًا بالإنتاج، ويرتفع سعره في بداية إنتاجه، ومع الوقت يبدأ السعر في الانخفاض. ويفضل تقديم البطيخ على الموائد بشكل سريع نظرًا لصعوبة الحفاظ عليه حتى مع التبريد لمدة طويلة نظير طراوته، وهو غني بالسكريات، ويعتبر رمزًا للضيافة الجميلة عند أهل الأحساء؛ لما فيه من تقدير وتميز.

فوائد البطيخ الحساوي

من جانبها، أكدت أخصائية التغذية نورة محمد، أن البطيخ الحساوي يساعد في خفض ضغط الدم ما يقي من أمراض القلب والشرايين، كما يحتوي على نسبة كبيرة من الماء وباعتباره مدرا للبول ومفتتًا لحصوات الكلى، ويحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تقليل تركيز حمض اليوريك في الدم ونسبة الأملاح في الجسم، ويساهم حمض الفوليك الموجود في البطيخ في حماية الجنين من التشوهات، ويقلل البطيخ من مشاكل التورم والتشنجات والحموضة للنساء الحوامل، كما يعد علاجًا آمنًا لمشكلة الإمساك، لمساعدته في تنظيم حركة الأمعاء لأنه غني بالألياف.

ويتميز البطيخ الحساوي بفوائد عديدة للبشرة منها الترطيب وتقليل التجاعيد، والتخلص من حب الشباب، وعلاج حروق الشمس.