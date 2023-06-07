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الجوائز تعكس استراتيجية البنك بأن يكون الأول في المصرفية الرقمية

البنك الأهلي السعودي أفضل مصرفية رقمية على مستوى الشرق الأوسط

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
البنك الأهلي السعودي أفضل مصرفية رقمية على مستوى الشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

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تتويجاً لرؤيته الاستراتيجية بأن يكون الأول في المصرفية الرقمية، حقق البنك الأهلي السعودي سبقاً جديداً يؤكد ريادته ويعكس قدرته على التحول بكفاءة ليكون بنك رقمي متكامل الخدمات على كافة المستويات محلياً وإقليمياً، إثر الإعلان عن فوزه مؤخرا بعدة جوائز من جهات معتمدة والتي لها دور قيادي في تقييم الخدمات المالية في مختلف مجالاتها.

وأعلنت “جلوبال فاينانس” عن فوز البنك الأهلي السعودي بثلاث جوائز على مستوى الشرق الأوسط وهي أفضل تصميم لتجربة المستخدم، وجائزة أفضل موقع مصرفي متوافق مع الهواتف الذكية، بالإضافة إلى جائزة البنك الأكثر ابتكارًا للخدمات المصرفية.

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العديد من الجوائز

عمر ياسين خلال استلامه تكريم البنك لفوزه بالجوائز من جلوبال فاينانسكما حصد البنك جوائز أخرى من “جلوبال فاينانس” أيضاً وهي أفضل بنك رقمي للأفراد، وأفضل موقع مصرفي متكامل للخدمات المصرفية، إضافة إلى جائزة البنك الأكثر ابتكارًا للخدمات الرقمية في السعودية وأفضل تطبيق مصرفي للشركات. وحصل البنك على جائزة أفضل بنك لتجربة المستخدم الرقمية في السعودية من مجلة “ذا بانكر”.

وتعد هذه الجوائز من الجوائز المعتمدة عالمياً والأكثر شفافية من نوعها في المجال المصرفي، وهي تعكس أداء ومستوى منافسة البنك الأهلي السعودي محلياً وإقليمياً وجاهزيته التامة للمنافسة عالمياً مدعوماً بإطلاق وتطوَر عدة مشاريع رقمية. إن هذه الجوائز جاءت لتؤكد على ريادة البنك الأهلي السعودي في الخدمات المصرفية الرقمية والتي تُعد أحد أهداف البنك الاستراتيجية في التحول الرقمي لجميع الخدمات المصرفية، واضعاً تجربة العميل ضمن أولوياته، ومدى إدراكه لحاجة عملائه للحصول على خدمات رقمية تلبي احتياجاتهم لتنفيذ تعاملاتهم المالية بكل يسر وسهولة.

صناعة المصرفية الرقمية

وأوضح عمر ياسين، رئيس المصرفية الرقمية للمجموعة بالبنك الأهلي السعودي، “إن للبنك دوراً رئيسياً في تطوير صناعة المصرفية الرقمية من خلال استمراره في تقديم خدمات وتطبيقات إلكترونية متطورة ومبتكرة والمبادرة بطرح الحلول اللازمة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة “، مبيناً إن اختيار البنك الأهلي السعودي للفوز بالجوائز هو دلالة على المستوى الرفيع الذي حققه البنك في هذا المجال والسجل المتميز الذي صنعه في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة.

وأضاف رئيس المصرفية الرقمية للمجموعة بالبنك الأهلي السعودي أن القطاع المالي سيشهد وتيرة أسرع من التطور بعد إطلاق منظومة المصرفية المفتوحة وما سيتم إتاحته من مجموعة متنوعة من الخدمات والتقنيات المتطورة للعملاء، ورفع مستوى التنافسية وخلق بيئة لدعم الابتكار والتميز والتعاون بين البنوك وشركات التقنية المالية بهدف تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة.

وتابع أن هذا التكريم المقدم من قِبل مجموعة متخصصة وذات مصداقية عالية بمثابة تعزيز للمكانة التي يشغلها البنك الأهلي السعودي والتي تُؤهله باستمرار لنيل ثقة المزيد من العملاء على المستوى الوطني والإقليمي وإن المعايير التي وضعت على ضوئها منح البنك هذه الجوائز تمثلت في إستراتيجية البنك في المصرفية الرقمية لتوفير معظم تعاملات عملائه عبر القنوات الرقمية وخدمتهم على أفضل وجه، والنجاح في تشجيعهم على استخدام هذه القنوات وزيادة حجم قاعدة العملاء وعملياتهم على هذه القنوات، بجانب القدرة على تقديم مزايا ملموسة من المبادرات الرقمية، وتصميم تطبيقات الإنترنت والجوال لتسهل الخدمات والعمليات المالية البنكية.

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