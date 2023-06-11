البنك الأول يكمل شراء أسهم برنامج حوافز الموظفين بـ 37 مليون ريال

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أعلن البنك السعودي البريطاني “الأول” اكتمال عملية شرائه لعدد من أسهمه وتخصيصها ضمن برنامج أسهم حوافز الموظفين.
وأوضح البنك السعودي البريطاني، في بيان على “تداول”، أن ذلك جاء بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية
|فترة الشراء
|خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
|عدد الأسهم المشتراة
|1000000
|قيمة الأسهم المشتراة
|37,349,808.2 ريال
|متوسط سعر الشراء للسهم
|37.35 ريال