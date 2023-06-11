البنك الأول يكمل شراء أسهم برنامج حوافز الموظفين بـ 37 مليون ريال

أعلن البنك السعودي البريطاني “الأول” اكتمال عملية شرائه لعدد من أسهمه وتخصيصها ضمن برنامج أسهم حوافز الموظفين.

موافقة الجمعية العامة

وأوضح البنك السعودي البريطاني، في بيان على “تداول”، أن ذلك جاء بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية