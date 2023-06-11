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البنك الأول يكمل شراء أسهم برنامج حوافز الموظفين بـ 37 مليون ريال

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
البنك الأول يكمل شراء أسهم برنامج حوافز الموظفين بـ 37 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك السعودي البريطاني “الأول” اكتمال عملية شرائه لعدد من أسهمه وتخصيصها ضمن برنامج أسهم حوافز الموظفين.

موافقة الجمعية العامة

وأوضح البنك السعودي البريطاني، في بيان على “تداول”، أن ذلك جاء بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية

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فترة الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
عدد الأسهم المشتراة 1000000
قيمة الأسهم المشتراة 37,349,808.2 ريال
متوسط سعر الشراء للسهم 37.35 ريال

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